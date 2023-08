Inflaţia din Marea Britanie a încetinit puternic în iulie, la 6,8% în termeni anuali Indicele preturilor de consum a fost in concordanta cu previziunile consensuale in randul economistilor chestionati de Reuters si urmeaza unei cifre sub asteptari, de 7,9%, consemnata in iunie. Fata de luna anterioara, IPC-ul general a scazut cu 0,4% fata de o prognoza de consens de -0,5%. Cu toate acestea, inflatia de baza, care exclude preturile volatile la energie, alimente, alcool si tutun, a ramas la 6,9%, neschimbata fata de iunie si usor peste previziunile consensului, de 6,8%. ”Scaderea preturilor gazelor si energiei electrice a avut cele mai mari contributii la incetinirea indicilor CPIH… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

