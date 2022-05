Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din Germania a atins in luna mai cel mai ridicat nivel din aproape jumatate de secol, ca urmare a preturilor energiei si alimentelor, care au crescut din ce in ce mai mult de la inceputul razboiului din Ucraina, transmite Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rata inflatiei continua sa creasca in Germania, ajungand in aprilie la 7,4%, cel mai mare nivel din ultimele patru decenii, conform datelor prezentate miercuri de Oficiul german pentru Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Banca centrala a avertizat miercuri ca inflatia de consum din Rusia va continua sa se accelereze in termeni anuali din cauza efectelor de baza, spunand ca volatilitatea rublei va duce la presiunea inflationista. Inflatia saptamanala din Rusia a incetinit la 0,66% in saptamana incheiata pe 8 aprilie,…

- Inflatia in Marea Britanie a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani. Indicele preturilor de consum a atins in martie 7%, comparativ cu 6,2% cat a fost luna anterioara, acesta fiind cel mai ridicat nivel incepand din 1992, a anuntat, miercuri, Oficiul National de Statistica (ONS).

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei. Analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- Analistii estimeaza in acest an o rata a inflatiei de 20% si un declin al economiei rusești de 8 procente. Rata inflatiei a accelerat la 14,5% pana pe 18 martie, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2015, fiind in crestere de la 12,54% in urma cu o saptamana. Ministerul Economiei de la Moscova susține…

- Preturile de consum in SUA au continuat avansul in februarie, ajungand la cea mai ridicata crestere anuala din ultimii 40 de ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue in urmatoarele luni, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a majorat preturile petrolului si ale altor materii prime,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata…