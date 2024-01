Inflația din Argentina, la cel mai înalt nivel din ultimii 32 de ani Inflația anuala din Argentina a crescut la 211,4% in 2023, cea mai mare rata din ultimii 32 de ani. Acest lucru a fost scos la iveala de catre de agenția guvernamentala de statistica INDEC. Nivelul inflației a fost influențat de mai mulți factori. Printre aceștia se numara: devalorizare cu 50% a monedei națiunii. Gurile rele spun ca masurile implementate de președintele de dreapta Javier Milei, in speranța de a ține in cele din urma sub control inflația uriașa a țarii s-au dovedit a fi inutile, inflația atingand cel mai inalt nivel din ultimii 32 de ani. Datele mai arata ca, inflația lunara a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

