- Inflatia preturilor la alimente va incepe sa se atenueze in semestrul doi din 2022, cand se va resimti declinul preturilor recoltelor, a afirmat marti Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, la postul de radio RTL, transmite Reuters.

- Inflatia din zona euro a incetinit semnificativ in martie, de la 8,5% la 6,9% Sursa articolului: Vești foarte bune pentru Europa: Inflația a incetinit semnificativ in ultima luna Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Principalul motiv pentru aceasta scadere cu 1,6 puncte procentuale a fost scaderea costurilor energiei. Cu toate acestea, exista alte componente ale cosului de inflatie care raman incapatanat de ridicate. Preturile alimentelor au contribuit cel mai mult la inflatia generala din martie. Inflatia de baza,…

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze costurile de imprumut cu inca o jumatate de punct la decizia din aceasta luna, potrivit președintelui Christine Lagarde. „Este foarte probabil ca vom majora ratele dobanzilor cu 50 de puncte de baza”, a declarat Lagarde pentru El Correo.”Este o decizie care…

- Inflatia rapida din zona euro va afecta in timp finantele publice, se arata intr-un studiu publicat luni de Banca Centrala Europeana (BCE), desi unii analisti sustineau ca guvernele ar putea profita, deoarece datoria este la un nivel ridicat si cresc veniturile din taxe, transmite Reuters.

- Cand se vad criticați din cauza spiralei prețurilor, bancherii se exprima in metafore, de dragul de a-și pastra bruma de credibilitate. Banca Centrala Europeana ar trebui sa lupte „in mod activ” impotriva inflației pana cand oamenii vor simți stabilitatea prețurilor in viața de zi cu zi, este de parere…

- Inflația in creștere a devenit in ultima perioada o problema majora nu doar in Romania, ci aproape peste tot in lume, chiar și in cele mai dezvoltate țari. Pentru a tempera acest trend inflaționist, cel mai la indemana instrument al bancilor centrale este creșterea dobanzilor de referința, un mecanism…

- Banca Centrala Europeana urmeaza sa majoreze din nou ratele dobanzilor joi, iar factorii de decizie de la Frankfurt se vor concentra din nou pe inflația de baza și vor incerca sa prezica momentul in care prețurile de consum foarte ridicate ar putea scadea. Inflația din zona euro a dat inapoi in ultimele…