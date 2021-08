Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum…

- Banca Nationala a Romaniei estimeaza o inflatie de 5,6% pentru sfarsitul acestui acestui an, a anutat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Nivelul ei atinge deja cinci procente. „Balanta riscurilor la adresa traiectoriei inflatiei, in opinia noastra, este inclinata in sus, posibil persistenta a…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, informeaza Agerpres. Estimarea inflației pentru finalul acestui an…

- Creșterea foarte brusca a prețurilor în Statele Unite cauzeaza îngrijorare, dar, pentru președintele Bancii Centrale Americane (Fed), aceasta nu marcheaza revenirea spiralei inflaționiste din anii 1970, iar situația ar trebui sa se stabilizeze peste câteva luni, potrivit AFP.Inflația…