Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Dintre alimente, cele mai mari scumpiri in iunie au fost la zahar, cartofi, unt și oua. Singurul aliment care s-a…

- Topul scumpirilor care ne-au mancat zilele in ultimul an: Zaharul, untul, branza și ouale, cele mai mari creșteri Zaharul se mentine in topul produselor care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,71% in mai 2023 fata de mai 2022, potrivit datelor publicate marti de…

- Topul scumpirilor din ultimul an. Zaharul, untul, branza și ouale au inregistrat cele mai mari creșteri de preț Zaharul se mentine in topul produselor care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,71% in mai 2023 fata de mai 2022, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Rata anuala a inflației a scazut la 10,6% in luna Mai, dar prețurile produselor au continuat sa ramana ridicate. Astfel, unele produse alimentare precum zaharul sau untul au inregistrat scumpiri și de 58% sau 32%.

- Rata anuala a inflatiei in luna mai 2023 comparativ cu luna mai 2022 este 10,6%, conform informațiilor prezentate de Institutul Național de Statistica. Constatam o incetinire a creșterii prețurilor pentru ca rata anuala a inflației a fost de 11,23% in luna aprilie și de 14,5% in martie. Zaharul, untul,…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date marti, 13 iunie, publicitatii. ”Indicele…

- Rata inflatiei a scazut la 11,2- in luna aprilie, arata cele mai recente cifre de la INS, publicate vineri. Inflatia pe luna aprilie scade la 11.2-, insa preturile alimentelor continua sa creasca, potrivit Antena3.ro Este vorba de o diferenta de 3,3 procente fata de luna martie, potrivit Institutului…

- In topul scumpirilor din ultimul an se afla zaharul și untul. Daca vorbim insa despre scumpirile de la o luna la alta, in aprilie cele mai mari creșteri de prețuri au fost inregistrate la transportul aerian si energie termica.