Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea de la „Puterea Dragostei” a povestit pe contul de socializare, experiența prin care a trecut zilele acestea, in Istanbul. Se pare ca dupa mai bine de 12 ani, nameții au pus stapanire pe Istanbul.Vedeta a povestit pe pagina personala de Instagram toata experiența…

- O serie de sondaje de opinie publicate luna aceasta arata ca multi turci cred acum ca o alianta de opozitie are mai multe sanse de a pune capat problemelor economice ale tarii lor decat presedintele Recep Tayyip Erdogan si partidul sau de guvernamant, AKP, transmite marti Reuters. Sub presiunea lui…

- Inflatia din Istanbul, cel mai mare oras din Turcia, a accelerat in decembrie la cel mai ridicat nivel in cel putin un deceniu, potrivit datelor de simbata, iar guvernul presedintelui Tayyip Erdogan a majorat brusc preturile la energie electrica si gaze naturale la nivel national pentru noul an. Preturile…

- Inflația din Turcia a crescut la 36,1% luna trecuta, cea mai mare din ultimii 19 ani in care a guvernat Tayyip Erdogan. Numai in decembrie, prețurile de consum au facut un pas rar la doua cifre, crescand cu 13,58%. IPC de la un an la altul a depașit estimarea mediana a sondajului Reuters de 30,6%. Transportul…

- Inflatia din Istanbul, cel mai mare oras din Turcia, a accelerat in decembrie la cel mai ridicat nivel in cel putin un deceniu, potrivit datelor de sambata, iar guvernul presedintelui Tayyip Erdogan a majorat brusc preturile la energie electrica si gaze naturale la nivel national pentru noul an.

- Erdogan a spus ca noua politica bazata pe rate scazute ale dobanzilor face parte dintr-un ”razboi de independenta economica” de succes, dar majoritatea economistilor il numesc nesabuit si prevad ca inflatia va depasi 30% anul viitor. Lira a atins vineri un minim record de peste 17 unitati pentru un…

- 7.363 de case din Turcia au fost vandute strainilor in noiembrie, cel mai inalt nivel lunar inregistrat din 2013 de cand se colecteaza astfel de date. Cele mai multe au fost cumparate de cetațeni iranieni, urmați de irakieni și ruși. relateaza Reuters . Aproximativ 50% dintre casele vandute in aceasta…

- Au avut loc proteste antiguvernamentale impotriva partidului aflat la guvernare si condus de Recep Tayyip Erdogan seara trecuta la Istanbul si la Ankara.Potrivit Digi24.ro, manifestantii sunt nemultumiti de scaderea nivelului de trai si de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului. In zonele…