Guvernul elvetian nu va primi dividende din partea Bancii Nationale pentru anul 2022, in conditiile in care banca centrala din tara cantoanelor a inregistrat cele mai mari pierderi din istoria sa de 116 ani, transmite Bloomberg.

Ministerul Agriculturii din Filipine intentioneaza sa importe 22.000 de tone de ceapa pentru a asigura aprovizionarea pietei interne. Explozia preturilor la acest ingredient de gatit, care este posibil sa fi atins cel mai ridicat pret din lume, a dus inflatia la maximul ultimilor 14 ani, scrie Bloomberg.

Amazon va concedia peste 18.000 de angajati - un numar semnificativ mai mare decat cel planificat anterior - in cel mai recent semn ca se adanceste criza din domeniul tehnologiei, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

Inflatia in Ungaria a ajuns la 22,5% in noiembrie, marcand un nou maxim al ultimilor douazeci de ani, noteaza mediafax.

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au fluctuat miercuri dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite Bloomberg.

Țarile Uniunii Europene vor lua in considerare vineri o propunere de plafonare a prețului la gaze puțin mai mica decat cea de la Bruxelles, pe care unii o considera prea mare, o mana de țari insistand pentru o limita și mai mica, arata documente consultate de Reuters.

Compania germana Lufthansa ia in considerare depunerea pe cont propriu a unei oferte pentru preluarea operatorului aerian italian ITA Airways (fosta Alitalia), dupa ce discutiile dintre autoritatile de la Roma si alti potentiali ofertanti au esuat, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit…

Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%, informeaza European Insider. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg.