- Indicele ROBOR a crescut la 2,46% joi, un nou record al ultimilor patru ani, dupa ce miercuri indicatorul atinsese 2,42%, potrivit datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la trei luni este principalul indicator in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Indicele armonizat UE al inflatiei s-a situat in martie la 4% an/an, iar inflatia anuala va accelerea probabil de la 1,1% in 2017 la 3,4% in 2018, potrivit previziunilor Banca Transilvania. Preturile de consum au crescut cu 0.29% luna/luna in martie, dinamica anuala accelerand la 4.95% (maximul…

- Inflatia medie anuala, pe indicele armonizat UE, ar putea accelera de la 1,1% in 2017 la 3,4% anul acesta, potrivit scenariului propus de Banca Transilvania, care previzioneaza decelerarea acestui indicator spre valori medii anuale de 2,9%, respectiv 2,6% in 2019 si 2020. “Perspectivele…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna martie la 5 la suta, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37 la suta, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 11,79 la suta fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate joi…

- Inflația anuala a urcat la 5% in luna martie, cea mai mare valoare din ultimii 7 ani, potrivit datelor furnizare de Institutul Național de Statistica. Luna trecuta, INS anunțase ca inflația anuala in februarie a fost de 4,7% . „Rata medie a inflației in ultimele 12 luni (aprilie 2017 – martie 2018)…

- Venezuela se afla intr-o situatie economica ingrijoratoare. Site-ul Bloomberg a creat o statistica proprie pentru a masura inflatia. Conform Bloomberg, pretul unei cesti de cafea a crescut, in ultimele 12 luni, cu 6,567%. Astfel, de la 1.800 de bolivari (aprox. 0.036 de dolari), a crescut…

- Preturile cresc incontinuu, iar inflatia a ajuns luna trecuta la cel mai mare nivel din iunie 2013. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la fructe si legume. In februarie fata de ianuarie, cele mai mari scumpiri au fost inregistrate la citrice si alte fructe meridionale, dar si la alte…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…