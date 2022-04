Inflaţia anuală din Rusia a accelerat la 17,62% până pe 15 aprilie, cel mai ridicat nivel atins de la începutul lui 2002 Preturile tuturor produselor, de la legume si zahar la haine si smartphone-uri, au crescut brusc in ultimele saptamani, dupa ce Rusia a inceput pe 24 februarie ceea ce numeste o operatiune militara speciala” in Ucraina. Dar inflatia saptamanala din Rusia a incetinit dupa o crestere semnificativa in ultimele saptamani, au aratat miercuri datele serviciului de statistica Rosstat, dand bancii centrale motive sa ia in considerare reducerea dobanzilor la sedinta Consiliului de administratie din 29 aprilie. Banca centrala a declarat ca s-ar putea sa reduca rdobanda cheie de la nivelul actual de 17%,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

