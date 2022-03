Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Inflatia iși continua ascensiunea in ritm accelerat. In ianuarie a ajuns la 8,4%. Cel mai mult s-au scumpit gazele și energia termica, unde statistica a calculat procente record fața de aceeași perioada a anului trecut.

- Rata inflatiei a ations 8,35% in ianuarie, cele mai mari scumpiri anuale inregistrandu-se in cazul gazelor naturale (aproape 61%) si al energiei termice (21,6%), scumpiri de pana in 10% inregistrandu-se si in cazul unor alimente.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Fața de…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters, citat de Agerpres. Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica…