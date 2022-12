Stiri pe aceeasi tema

- „Revoluția nu s-a terminat la nivelul anului 1989. Erau tot felul de decizii care porneau de la vaful partidului comunist. Unii și-au pus piciorul in ghips, ca scuza, știind ce urma sa se intample, alții au luat decizii care nu trebuiau luate. Pana in 22 decembrie au fost 200 de morți, iar dupa aceasta,…

- Victor Ponta a avut o ieșire exploziva joi seara, la Romania TV, dupa ce Austria și Olanda s-au opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Fostul premier a subliniat faptul ca starea de fapt se explica prin atitudinea slugarnica a politicienilor din țara noastra aflați la butoane. Fii la…

- Inflexibila politica „zero Covid-19” in China și „inconsecvențele” ei au un impact negativ asupra a 75% dintre intreprinderile europene din aceasta țara, afirma Camera de Comerț a Uniunii Europene. China este ultima mare economie care menține o strategie sanitara stricta impotriva Covid-19: punerea…

- Miruna a primit vești de acasa, dupa ce a facut dezvaluiri la task-ul secretelor. Prietene Mirunei, Teodora, a avut o intervenție telefonica la Mireasa: Capriciile Iubirii, iar iubita lui Cosmin a izbucnit in lacrimi cand a aflat ca parinții, bunicii ți prietenii au fost foarte afectați de cele aflate.

- Consilierul Prezidential Cosmin Marinescu a declarat in cadrul conferintei "Educatia financiara si sistemul bancar" ca actuala rata a inflației se datoreaza politicilor adoptate in timpul pandemiei Covid-19 și este potențata de efectele nefaste ale razboiului din Ucraina, dar și de criza energetica…

- CFR - SLAVIA. Deși luni seara, la Arad, a parasit terenul pe targa, iar glezna dreapta ii era umflata și invinețita și marți, Ciprian Deac, cel mai folosit jucator de la CFR Clu in acest sezon, nu renunța și va incerca sa fie pe teren impotriva cehilor. CFR Cluj - Slavia Praga se joaca joi, de la ora…

- Musulmanii din lumea araba, din intreaga lume, au sarbatorit nașterea profetului Mohammed, Mawlid al-Nabi, cu urari pentru un viitor mai sigur și mai pașnic. De la muzica și dansul Stambali in Tunisia, dansul El Tanoura in Egipt, aprinderea lumanarilor in Irak, pana la o fanfara din Ierusalim, ocazia…

