Inflația a urcat puternic luna trecută, ajungând la la 3,8%. De vină sunt facturile la energia electrică, uleiul și combustibilii Scumpirile din mai au luat un puternic avânt, rata inflației urcând la 3,8%, potrivit anunțului facut vineri de INS. Fața de mai 2020, cele mai mari creșteri au fost cele ale energiei electrice( aproape 17%) uleiului (peste 13%) și combustibililor (peste 11%). Fumatorii au simți și ei creșterea prețurilor cu propriul viciu (peste 7%) și mai adaugam la topul scumpirilor și pe cel al produselor de igiena personala- 5,8%. ​În Raportul privind inflația din luna mai, BNR explica faptul ca în acest an putem sa ne așteptam ca rata inflației sa urce pâna la finele anului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

