- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, arata datele Institutului National de Statistica, publicate miercuri. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%.

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.

- Instituția condusa de Mugur Isarescu a schimbat in creștere estimarile privind rata inflației pentru finalul lui 2023, este vorba de 7,5%. In luna mai, se estima o inflatie de 7,1%.In privința finalului anului 2024, prognoza actualizata a ratei inflației este de 4,4%.„Este scenariul de baza. Cel mult…

- „Au scazut preturile la alimente chiar si cu 30-50%! Aceasta masura a PSD reduce inflatia si este un ajutor pentru romanii cu venituri mici si medii! Este 1 august si preturile la 14 alimente care fac parte din cosul de cumparaturi de baza, au scazut chiar pana la 50%, asa cum ne-am asumat! Masura PSD…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna iunie a acestui an, la 10,3%, de la 10,64% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi, 13 iulie.In…

