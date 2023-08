Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a ajuns la 9,4%, sub pragul psihologic de 10%, in iulie 2023, de la un varf de aproape 17% in 2022. Intrebarea-cheie ramane: cand vor scadea si dobanzile, care au crescut tocmai pentru ca inflatia urca.Inflatia a scazut la sub 10% in iunie 2023, prima scadere sub doua cifre de la inceputul…

- Inflația a scazut la o singura cifra, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS) aceasta fiind in iulie de 9,4% fața de iulie 2022 și de 4,4% fața de decembrie 2022. Rata anuala a inflatiei in perioada iulie 2023 – iulie 2022 a fost 9,4%, in timp ce preturile bunurilor…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ cu iunie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 4,4% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Ministrul Agriculturii, mesaj in ziua plafonarii: Au scazut preturile la alimente chiar si cu 30-50%! Aceasta masura a PSD reduce inflatia!Ministrul Agriculturii Florin Barbu a precizat ca preturile la alimentele de baza au scazut intre 30 si 50% dupa ce PSD a luat masura aceasta in vederea reducerii…

- Reducerea aversiunii fața de risc, scaderea inflației și majorarea ofertei de valuta au apreciat moneda naționala. Rata anuala a inflatiei a scazut in iunie fața de perioada similara a anului trecut la 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, conform INS. Fața de sfarșitul anului trecut creșterea prețurilor…

- Incepand cu al doilea trimestru al anului 2023 bancile au conceput oferte de creditare din ce in ce mai competitive, ajungand sa scada dobanzile fixe ale creditelor ipotecare cu mai mult de 17%.