Garda de Coasta: Zeci de persoane salvate de politistii de frontiera romani aflati in misiune Frontex pe Marea Mediterana (FOTO)

Politistii de frontiera de pe nava maritima de patrulare MAI 3064 a Garzii de Coasta, aflata in misiune in Italia, in cadrul Operatiunii Maritime… [citeste mai departe]