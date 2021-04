Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Preturile medii de consum au crescut cu aproape un procent (0,96%) in martie, comparativ cu februarie, potrivit noului raport al Birouluii Național de Statistica (BNS). Produsele alimentare s-au scumpit cu 1,56%, marfurile nealimentare cu - 0,98%, iar serviciile…

- Produsele cele mai poftite și nelipsite de pe mesele de Paște s-au scumpit. Veștile proate nu s-au oprit aici pentru romani. Dupa carnea de miel, specialiștii au anunțat ca s-au scumpit și ouale. Ouale s-au scumpit chiar inainte de Paște Vești proaste pentru toți oamenii! Tendința de creștere globala…

- La un an de la declararea pandemiei, socul se simte si in buzunarele romanilor. Puterea de cumparare a scazut iar preturile au crescut cu peste 3 la suta. Sunt insa si produse care au avut o scadere de pret. Preturile de consum in luna februarie 2021 comparativ cu luna februarie 2020 au crescut cu 3,2%.…

- Inflația a ajuns la 2,99% in luna ianuarie, de la 2,1% in decembrie 2020. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 3,25%, alimentele cu 2,88% iar serviciile cu 2,51%, arata Institutul National de S...

- Prețurile de consum au inregistrat o creștere de 1,3% in prima luna a anului fața de decembrie 2020. In ultimele 12 luni (februarie 2020-ianuarie 2021), raportat la anul precedent, rata medie a preturilor de consum a fost de 2,6%.”Ulterior publicarii Raportului din luna august 2020 s-au concretizat…

- CHIȘINAU, 4 feb - Sputnik. Rata anuala a inflației va fi de 1,8% in anul 2021 și de 4,4% in anul 2022. Astfel, inflația va crește catre ținta de aproximativ 5,5%, considerata optima pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova. © Sputnik / Miroslav RotariProducția agricola a Moldovei a scazut,…

- De la inceputul anului curent, prețul produselor din tutun a crescut cu aproape 10 la suta. Majorarile sunt provocate de politica fiscala, care a intrat in vigoare din 1 ianuarie 2021. Documentul prevede creșterea prețurilor la anumite tipuri de produse din tutun cu circa 15%.

- Florin Citu reactioneaza la decizia CCR prin care s-a stabilit ca legea prin care s-a anulat ordonanta de amanare a cresterii pensiilor este constitutionala. Premierul anunta insa ca pensiilor nu vor creste cu 40%, asa cum prevede legea, iar o parte a responsabilitatii iu revine presedintelui Iohannis.…