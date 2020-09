Inflaţia a scăzut la 2,7% în luna august Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna august a acestui an, de la 2,8% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,45%, serviciile cu 2,97%, iar marfurile nealimentare cu 0,75%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna august 2020, comparativ cu luna august 2019, au crescut cu 2,7%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (septembrie 2019 - august 2020) fata de precedentele 12 luni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

