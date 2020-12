Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut o inflație de 1,8% in luna octombrie, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeana, unde aceasta a fost de 0,3%. In zona euro, inflația s-a situat la - 0,3%, arata Eurostat. Rata anuala a infl...

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu susține ca PNL a scazut inflația din Romanai, asta chiar in ziua in care INS confirma ca prețurile au crescut fața de 2019."Guvernarea liberala A SCAZUT rata inflației la cel mai mic nivel din 2017 și pana acum!!! (sursa INS) Citește și: ALERTA Barbatul…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 2,2% in octombrie, de la 2,5% in luna septembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS). „In luna octombrie rata inflației a scazut la 2.2%. Este cea mai mica rata a inflației din septembrie 2017 și pana acum. Am promis ca reducem…

- „Preturile de consum in luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) fata de precedentele…

- Inflația a scazut la 2,2% in octombrie, fața de 2,5% in luna precedenta. Cu toate acestea, alimentele s-au scumpit cu 4,34%, serviciile cu 2,85%, iar produsele nealimentare cu 0,60%, arata datele...

- Inflația anuala a Romaniei a scazut la 2,5 la suta in septembrie 2020, cea mai mica din luna mai. Conform acelorași date, furnizate Trandig Economics, inflația alimentara a scazut la un nivel minim pe o perioada de șapte luni. Procentul este de 5,0 la suta in septembrie de la 5,5 la suta in august.…

- Serviciile de telefonie, cartile, revistele si ziarele, dar si citricele s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie, fata de august, in timp ce preturile la cartofi, combustibili si servicii transport aerian au scazut. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate luni, preturile…

- ​Rata anuala a inflației a scazut la 2,5%, în septembrie, comparativ cu 2,68%, în august, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Asta nu înseamna ca în ultimul an au scazut prețurile. Așa cum am spus de multe ori: inflația reprezinta un fenomen de creștere…