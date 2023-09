Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna august pana la 5,9%, de la 6,1% in luna iulie, in timp ce in Romania a crescut de la 8,9%, pana la 9,3%, arata datele publicate, marti, de Eurostat.In luna august, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Ungaria…

- Tara noastra sta bine in privinta lucrarilor de constructii, comparativ cu celelalte țari-membre al Uniunii Europene. Lucrarile de constructii au scazut in iunie cu 1% in zona euro si cu 0,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un avans de 0,2% in zona euro si de…

- Sectorul cultural din Uniunea Europeana reprezenta anul trecut 3,8% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (sau 7,7 milioane de angajati), variind de la 1,5% in Romania la 5,4% in Tarile de Jos, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Numarul angajatilor…

- Romania și Bulgaria se claseaza pe ultimele locuri din Uniunea Europeana in privința numarului de persoane care pleaca in concediu. In țara noastra, proporția este de aproape 27% fața de media europeana, de aproape 56%. Sunt doar cateva date care pot fi consultate foarte ușor printr-o aplicație lansata…

- "INS confirma oficial ca inflația a coborat la o singura cifra, 9,4%! Dupa ce pandemia, liberalizarea ticaloasa a prețurilor la energie și gaze, criza energetica și razboiul au impins inflația pana la 16,8% in noiembrie anul trecut, iata ca masurile noastre de lupta contra inflației au avut succes. Ne-am…

- Eurostat: Productia de fructe de vara in UE a scazut cu 6,3%In 2022, productia recoltata combinata de pepene galben, pepene verde, capsuni, piersici si nectarine a fost de 8,6 milioane de tone in Uniunea Europeana, un declin de 6,3% fata de nivelul din 2021 (9,2 milioane de tone), arata datele publicate…

- Ungaria a devenit țara cu cea mai ridicata rata a inflației din toata Uniunea Europeana. Concret, datele Eurostat de acum cateva luni aratau ca Ungaria inregistra o... The post Inflația din Ungaria ii trimite pe maghiari in Romania, pentru a-și face cumparaturile appeared first on Special Arad · ultimele…

- Romania a inregistrat un avans semnificativ in ceea ce privește nivelul de trai in anul trecut, conform datelor publicate de Eurostat. Utilizand masura consumului individual efectiv (AIC) pe locuitor, Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana, urcand in ierarhie și depașind țari precum Irlanda,…