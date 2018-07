Preturile de consum in luna iunie 2018 comparativ cu luna iunie 2017 au crescut cu 5,4%, au anunțat miercuri dimineața reprezentanții Institutului Național de Statistica, ceea ce inseamna o stagnare (in mai fusese tot 5.4%) in termeni reali, punand corifeii din CA al BNR la o analiza dificila daca sa mareasca dobanda cheie la urmatoarea ședința. In iunie, legumele și fructele s-au scumpit cel mai mult, dar in topul scumpirilor gasim și gazele, transportul aerian sau combustibilii. La capitolul ”scaderi de prețuri”, doar ouale și zaharul incearca sa contrabalanseze creșterea generala a prețurilor.