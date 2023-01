Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a incetinit la 64,27% in decembrie, de la 84,39% luna precedenta, situandu-se la cel mai redus nivel din martie 2022, conform datelor publicate marti de Institutul de Statistica, transmite DPA.

- Deși conform statisticilor publicate de INS (Institutul Național de Statistica) in luna octombrie 2022, rata anuala a inflației a scazut de la 15.88% la 15.32%, prețurile marfurilor alimentare și nealimentare au continuat sa creasca.

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

- Inflația in Republica Moldova a coborat in luna noiembrie la 31,41%, anunța Biroul Național de Statistica. Potrivit unui comunicat al instituției, comparativ cu acum o luna, inflația a scazut cu 3,2%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Exportul de energie electrica a fost, in primele noua luni, de 5,111 miliarde kWh, in crestere cu 424,6 milioane kWh, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I-30.IX.2022, resursele de energie primara au scazut…

- Rata anuala a inflației din Turcia a crescut la 85,51% in octombrie, cea mai mare din 1997. Acest lucru este dovedit de datele Institutului de Statistica din Turcia, relateaza European Truth cu referire la NTV. Daca in octombrie inflația a crescut cu 3,54% in termeni lunari, atunci in termeni anuali…

- In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decat in luna iulie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fața de luna iulie 2022, anunța INS, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In luna septembrie curent, prețurile medii de consum au crescut cu 33,97%, comparativ cu perioada respectiva a anului 2021. La produsele alimentare prețurile au crescut cu 37,12%, la marfurile nealimentare cu 22,42%, iar la serviciile prestate populatiei cu 47,25%. Conform datelor Biroului National…