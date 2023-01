Dupa cum s-a observat pana acum, 2022 a fost cel mai rau an pentru inflație. Prețurile au crescut la toate, dar mai ales la energie, alimente, piese auto, etc. Romanii sunt din ce in ce mai nemulțumiți de scumpiri, de faptul ca prețurile sunt in continuare ridicate la piesele auto și la polițele RCA, iar in perioada lunii decembrie au crescut foarte mult și prețurile la alimente. In 2022 a crescut și numarul de accidente, iar asta a dus la mai multe daune de asigurare. Cu cat daunele sunt mai mari sau volumul de daune crește, cu atat și costurile pentru reparații și de inlocuire a pieselor vehiculelor…