Inflatia anuala in Statele Unite a scazut pentru a cincea luna consecutiv, releva ultimele cifre date publicitatii. Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat marti ca este optimist si considera ca acest trend descendent va continua, infomreaza Rador.

Bursele de pe Wall Street au avut cea mai buna zi dupa mai bine de doi ani, in conditiile in care pietele au reactionat la cifrele privind inflatia din Statele Unite, mai bune decat erau preconizate, anunța Rador.

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de marți a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 6,25 la suta pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza Mediafax. Inflația ar urma sa scada la o cifra

Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a anuntat, miercuri seara, o noua majorare semnificativa a dobanzii de referinta, in cadrul actiunilor de reducere a inflatiei, in contextul situatiei economice dificile, anunța Mediafax.

Turcia si-a redus dobanda de referinta pentru a treia luna consecutiv in conditiile in care presedintele Recep Tayyip Erdogan merge mai departe cu un plan de diminuare a costurilor de finantare in ciuda nivelului extrem de ridicat al inflatiei, scrie Financial Times.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inegistrat vineri o creștere ușoara, de la 7,94% la 7,96%, dupa ce BNR a decis majorarea dobanzii de referința cu 0,75%, peste estimari.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inregistrat joi o creștere ușoara, de la 7,92% la 7,94%, dupa ce BNR a decis majorarea dobanzii de referința cu 0,75%, peste estimari.

Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a anuntat, miercuri seara, o noua majorare semnificativa a dobanzii de referinta, in cadrul eforturilor de reducere a inflatiei, pe fondul situatiei economice dificile.