Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul premierului Cițu, intrebat daca știe cat costa o franzela: „Nu pot sa va spun, nu mananc paine” In contextul in care primul ministru a declarat ca salariile in Romania au crescut, chiar daca a crescut și inflația, premierul Florin Cițu a fost intrebat, marți, daca știe cat costa o franzela…

- Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare din lume, a anunțat ca va mari și mai mult prețurile, relateaza CNN.Gigantul alimentar a anunțat joi ca va raspunde la creșterea costurilor prin majorarea prețurilor în a doua jumatate a anului.„Inflația a fost practic…

- Economia Romaniei va creste cu 7,4% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in mai se estima un avans de 5,1% anul acesta si de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate ieri de Comisia Europeana (CE), potrivit Agerpres. In Uniunea Europeana, economia ar urma sa…

- Miercuri, la finalul intalnirii de politica monetara a Rezervei Federale americane, s-a anunțat, in condițiile imbunatatirii starii de sanatate din Statele Unite, menținerea dobanzii-cheie la 0 – 0,25% dar și devansarea majorarii acesteia din 2024 in 2023, an in care se anticipeaza cel putin doua majorari…

- Inflația a crescut la 3,8% in luna mai 2021, de la 3,2% in aprilie. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, alimentele cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, arata datele INS. "Preturile...

- Scenariul unei reveniri durabile a inflației pare a fi unanim in randul economiștilor. Nimeni nu contesta apariția semnelor favorabile unei creșteri cel puțin temporare a prețurilor, chiar daca amploarea fenomenului este dezbatuta. Ultimele cifre din Statele Unite vorbesc de la sine: in aprilie, prețurile…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a vorbit, astazi, despre creșterea economica pe care a inregistrat-o Romania in ultima perioada. O creștere puțin simțita de majoritatea populației, in puterea de cumparare, ținand cont ca prețurile la produse, servicii și utilitați au crescut. Florin Cițu spune ca venitul…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 1,8%, dupa ce marti a consemnat cea mai slaba evolutie dupa luna februarie. S&P 500 a coborat cu 2%, iar Nasdaq Composite cu 2,5%. Vanzarile s-au intensificat odata ce S&P 500 a coborat sub minimul atins marti, un nivel urmarit indeaproape de traderi…