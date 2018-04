Stiri pe aceeasi tema

- Rata medie a inflatiei în ultimele 12 luni (aprilie 2017 – martie 2018) fata de precedentele 12 luni (aprilie 2016 – martie 2017), calculata pe baza IPC, este 2,5%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 1,9%, informeaza Mediafax. Cresterile de preturi sunt de 4,01% la…

- Potrivit datelor transmise de catre Institutul National de Statistica (INS) inflatia a urcat în martie la 5,0%, înregistrând un record al ultimilor cinci ani, iar fata de februarie 2018 cresterea este de 0,3%.Astfel, rata medie a inflatiei în ultimele 12 luni…

- Pretul mediu solicitat pentru locuintele vechi, cat si pentru cele noi, a ajuns in luna martie la 1.200 de euro mp util, cu 0,3% mai mult decat la finele lunii trecute, cand se situa la o medie de 1.197 de euro pe metru patrat, cele mai mari cresteri fiind in Timisoara, Cluj-Napoca si Bucuresti.

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica, intr-un comunicat. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie 2018) fata de precedentele 12 luni (martie…

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in februarie la 4,7%, dupa ce in ianuarie a fost de 4,3%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Rate anuale de inflatie mai mari de 4% nu au mai fost consemnate din 2013. Preturile de consum au crescut cu 0,3% fata de…

- Fructele ce conțin cea mai mare cantitate de zahar nu sunt cireșele, merele sau strugurii, ci curmalele. Ele conțin în medie 27 de grame de fructoza și glucoza în amestec la 100 de grame de fruct proaspat, informeaza luni directmatin.fr.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Rata inflatiei de 3,3% in 2017, anuntata vineri de Institutul National de Statistica (INS) este putin mai redusa fata de cea din 2013 (3,98%) si similara celei din 2012. Anul trecut, cel mai mult s-au scumpit ouale, untul, energia electrica si fructele.