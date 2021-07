Stiri pe aceeasi tema

- ​Energia electrica, uleiul și combustibilii au fost marfurile care s-au scumpit cel mai mult în intervalul iunie 2021-iunie 2020, ducând inflația medie anuala la 3,9%, potrivit datelor furnizate marți de Institutul Național de Statistica. Potrivit proiecțiilor BNR, inflația ar putea urca…

- Transportul portuar maritim a inregistrat in primul trimestru din 2021 o scadere cu 3,1% comparativ cu perioada similara a anului trecut, volumul marfurilor descarcate majorandu-se cu 0,5%, in timp ce volumul de marfuri incarcate a scazut cu 6,3%, conform datelor centralizate de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei in luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 este 3,8%, anunța Institutul Național de Statistica. Preturile de consum au crescut cu 0,5% in luna mai comparativ cu luna aprilie 2021. Prețurile marfurilor alimentare au cresscut fața de mai 2020 cu 1,52%, marfurile nealimentare…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Inflația a crescut la 3,8% in luna mai 2021, de la 3,2% in aprilie. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, alimentele cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, arata datele INS. "Preturile...

- Inflația din Romania intr-o continua creștere. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult in acest an Inflația din ROMANIA intr-o continua creștere. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult in acest an Institutul Național de Statistica ( INS ) declara o rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2021, comparativ…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,2% in luna aprilie a acestui an, de la 3,1% in martie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,21%, marfurile alimentare cu 0,76%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica

- Nivelul de trai al locuitorilor din Alba, tot mai scazut de la o luna la alta. Cu mici excepții, iarași s-au scumpit alimentele, marfurile nealimentare și serviciile In martie a.c., preturile de consum au crescut cu 3,1% comparativ cu aceeași luna din 2020, iar rata anuala calculata pe baza indicelui…