- Rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna februarie la 15,5%, dupa ce coborase in ianuarie la 15,1%, deși estimarile analiștilor aratau ca inflația a ajuns la un plafon și va incepe sa scada.

- Anca Verma este o femeie de afaceri de succes, fiind considerata cea mai bogata romanca din lume. Romanca a renunțat la cariera de model și a inceput o viața noua, departe de țara sa natala. Cu numele ei de fata, Anca Neacșu a fost Miss Romania, insa a renunțat la cariera de model și s-a angajat la…

- Barbatul care a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și se plimba pe drumurile din orașul Telenești, ramine deocamdata nepedepsit. Cazul a avut loc in seara zilei de vineri, 27 ianuarie. Oamenii legii susțin ca mai așteapta rezultatele probelor. „Cazul inca este in gestiunea IP Telenești. La…

- Inflația ii afecteaza pe consumatorii ungari mai sensibil decat media europeana, ceea ce este exacerbat si de faptul ca populatia are mai puține oportunitați de a economisi, rezulta din Sondajul European Privind Plațile Consumatorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inflatia din zona euro a scazut din nou sub pragul de doua cifre in decembrie, datele publicate vineri dimineata aratand ca rata principala a ajuns la 9,2%, dupa ce cresterea anualizata a preturilor a depasit 10% in precedentele doua luni, relateaza Financial Times. Fii la curent cu cele mai…

- Anul care tocmai se incheie a fost fara indoiala, unul dintre cei mai complicati pe care i-am trait, si a venit astfel cu totul neasteptat, in urma pandemiei care parea ca ne-a consumat toate resursele si toata energia. In 2023, vom „mosteni" o criza a energiei, cu scumpiri in lant pentru utilitati,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 16,8% in luna noiembrie 2022, de la 15,32% in octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, marfurilor nealimentare cu 16,17% si serviciilor cu 9,51%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In luna noiembrie, preturile de consum au…

