- Deși cifrele arat o scadere a inflației pana la 8,8%, realitatea din teren este alta, scumpirile fiind mult mai mari decat statistica oficiala. Cheltuielile cu energia termica, detergenții și apa au fost cele care au presat cel mai mult asupra bugetelor din septembrie, potrivit datelor transmise joi…

- Cheltuielile medii ale unei familii au fost de aproape 6.000 de lei (5.969 lei) in aceasta vara, mai mari cu peste 11% decat in vara trecuta, ceea ce inseamna o scadere a nivelului de trai (inflația iunie2023/iunie 2022 a fost de 10,25%), arata datele transmise joi de INS.

- Indicele preturilor de consum a fost in concordanta cu previziunile consensuale in randul economistilor chestionati de Reuters si urmeaza unei cifre sub asteptari, de 7,9%, consemnata in iunie. Fata de luna anterioara, IPC-ul general a scazut cu 0,4% fata de o prognoza de consens de -0,5%. Cu toate…

- Statistica prezentata de INS a analizat cheltuielile romanilor in anul 2022. Rezultatele acesteia prezinta diferențe notabile intre regunile Romaniei. Aceste diferențe regionale in cheltuieli pot fi influențate de o varietate de factori, cum ar fi clima, nivelul de trai, tipul de munca și preferințele…

- Executivul va continua adoptarea masurilor necesare pentru indeplinirea angajamentului asumat in programul de guvernare privind reducerea inflatiei la nivelul de 8% pana in decembrie 2023, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, dupa ce Institutul National de Statistica a anuntat ca inflatia…

- Premierul Marcel Ciolacu saluta datele de la Institutul Național de Statistica, care au anunțat scaderea inflației pana la 9,4%. Ciolacu a explicat ca astea sunt rezultatele politicilor guvernamentale și a anunțat ca marele obiectiv al Guvernului este ca inflația sa ajunga la 8% pana la finalul anului…