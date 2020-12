Inflația a coborât la 2,1% în octombrie 2020 de la 2,2% în noiembrie Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,1% in luna noiembrie a acestui an, de la 2,2% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,81%, serviciile cu 2,77%, iar marfurile nealimentare cu 0,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna noiembrie 2020 comparativ cu luna noiembrie 2019 au crescut cu 2,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,7%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2019 – noiembrie 2020) fata de precedentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

