- Inflația a urcat in septembrie la 15,9%, potrivit datelor transmise miercuri de Institutul Național de Statistica. Nici in țarile din jur lucrurile nu stau mai bine. In Ungaria prețurile au urcat in septembrie cu 20,1%, iar in Cehia cu 18%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult in august, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS), in termeni anuali fiind vorba de 18,22%. Cele nealimentare au urcat cu 15,98%, iar serviciile cu 8,2%.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In iulie, prețurile de consum in Franța și Spania au crescut, in termeni anuali, pina la valori record in ultimii aproape 40 de ani. Inflația in Franța a crescut pina la 6, 1 la suta, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (Insee). In Spania, creșterea a fost de 10, 8 la suta, potrivit…

- Gazele naturale s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cele mai mari cresteri de pret s-au aflat si la combustibili, cu un avans al preturilor…

- Rata anuala a inflației a scazut in luna iulie la 14,96% de la 15,1% in iunie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare au inregistrat o creștere de preț de 16,59%, alimentele s-au scumpit cu 16,05%, iar serviciile au consemnat o majorare de 8,33%,…

- Rata anuala a inflatiei in Spania, țara in care traiesc mulți romani, a urcat in iulie la 10,8%, ca urmare a majorarii preturilor la alimente, electricitate, imbracaminte si incaltaminte, marcand nivelul cel mai ridicat nivel incepand din septembrie 1984, conform datelor preliminare publicate vineri…