Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica a Romaniei va ajunge la 4,2% in 2019, dar va incetini in 2020 la 2,8%, sunt de parere expertii Euler Hermes, companie cu activitate in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, informeaza AGEPRRES . Conform unui studiu publicat miercuri, cresterea reala a PIB-ului Romaniei…

- Euler Hermes, liderul global in asigurarea de credit comercial si recunoscut specialist in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, prezinta un studiul privind riscul de țara al Romaniei, o țara cu PIB de 240 miliarde de dolari, ranking 47 conform World Bank 2018 și cu o populație de 19,5 milioane…

- Pe lânga deficitul bugetar, economia României are un deficit comercial foarte mare, de peste 12 miliarde de euro. „Corectia deficitului extern trebuie facuta, în principal, printr-o corectie a deficitului public. (...) Corectarea nu se va putea face doar din deprecierea cursului…

- Guvernul își face bugetul pe cifrele furnizate pe Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP). Astfel, Instituția a publicat un document, iar potrivit acestuia bugetul pe anul 2020 va fi realizat pe o creștere economica de 4,1%, un PIB nominal de 1.129 miliarde lei, un curs de 4,75 lei/euro…

- Peste 6 milioane de romani au votat pana la ora 16, reprezentand peste 305 dintre cei inscriși pe listele de vot. Au existat, insa, secții in care procentul celor care au votat nu are nimic in comun cu media naționala. In 18 secții din țara nu s-a atins pragul de 1%, numarul celor care au […] Post-ul…

- Cursul euro a fost stabilit la 4,76 lei, fața de 4,7601 lei, marți, maxim ce nu a mai fost atins de la sfârșitul lui mai. Transferurile se realizau în culoarul 4,758 – 4,763 lei, iar cotațiile de la ora 14:00 se situau la 4,76 lei. Media monedei americane a urcat de la 4,2726…

- In Chisinau au votat mai bine de 25% sau peste 160 de mii de alegatori si scrutinul poate fi declarat valabil. Pragul de validare a fost atins catre ora saisprezece si un sfert, transmite IPN.