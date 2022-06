Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din Germania a atins in luna mai cel mai ridicat nivel din aproape jumatate de secol, ca urmare a preturilor energiei si alimentelor, care au crescut din ce in ce mai mult de la inceputul razboiului din Ucraina, transmite Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPDATE 2 Rubla a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani in raport cu euro, in conditiile in care tot mai multe companii straine par sa se conformeze cererii lui Vladimir Putin de a trece la plata in moneda rusa pentru gazele naturale. Rubla a urcat cu pana la 9% fata de […] Articolul RAZBOI…

- Inflația anuala a Turciei a sarit la 69,97% in aprilie, peste prognoze și la un nivel maxim al ultimelor doua decenii, potrivit datelor publicate joi, alimentata de conflictul dintre Rusia și Ucraina și de creșterea prețurilor la energie și marfuri dupa prabușirea lirei de anul trecut, scrie Reuters,…

- Inflația in Turcia a ajuns la 69,97% in luna aprilie 2022, atingand maximul ultimelor doua decenii, pe fondul conflictului din Ucraina, a creșterii prețurilor la energie și marfuri, precum și a politicilor economice luate de guvernul Erdogan anul trecut,

- Cotatia porumbului si-a continuat joi cresterea, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 2012 la bursa de la Chicago, pe masura ce razboiul din Ucraina sufoca livrarile, iar conditiile meteo nefavorabile pun in pericol culturile in cele doua Americi, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Preturile la alimente si energie, a caror crestere a fost agravata de razboiul din Ucraina, ar putea ramine la un nivel ridicat timp de mai multi ani, estimeaza Banca Mondiala care a mentionat sfirsitul anului 2024, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. "Razboiul din Ucraina a provocat un soc…

- Euro a ajuns, miercuri, la cel mai scazut nivel dupa 2017 deoarece investitorii sunt tot mai ingrijorati de perspectivele de crestere globala si de inflatie astfel ca au cumparat dolari, in timp ce rezultatele mixte ale companiilor au dus din nou la scaderea pietelor bursiere, scrie Reuters. Dolarul…

- Inceputul de an a fost plin de provocari, de la problemele cauzate de pandemie pana la conflictul militar din Ucraina. Totuși, aceste subiecte sunt in mare parte trecatoare, dar par sa alimenteze un alt factor de risc pentru economia globala și anume inflația, care s-a dovedit a nu fi atat de „tranzitorie”…