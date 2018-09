Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net pe economie in iulie a fost de 2.708 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 13 lei (-0,5%), valorile cele mai mari inregistrandu-se in activitatile de servicii in tehnologia informatiei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante, informeaza Institutul National…

- In trimestrul II 2018 costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 9,3% fata de trimestrul I si de 15,6% fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica - INS.…

- Castigul salarial mediu net a crescut in iunie, nominal, cu 14,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2.721 lei, dar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,4%, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta, potrivit datelor transmise marti de Institutul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a fost de 5,4% luna trecuta (raportat la luna iunie 2017), in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,82%, iar cele alimentare cu 3,86%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de…

- Castigul salarial mediu nominal brut s-a situat in mai 2018 la 4.494 lei, cu 0,4% mai mic decat in aprilie 2018, iar cel net la 2.704 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 9 lei (0,3%), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Comparativ…

- Castigul salarial mediu net a crescut in mai, nominal, cu 14,4%, la 2.704 lei, fata de luna mai a anului trecut, dar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,5%, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta, potrivit datelor transmise luni de Institutul National…

- Salariul mediu brut a fost in luna mai de 4.494 de lei, cu 0,4% mai mic decat in aprilie, iar castigul net a fost de 2.704 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 9 lei (-0,3%), arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica - INS. Salariul mediu brut a fost in luna…