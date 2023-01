Inflația a ajuns la 16,4% în decembrie. Prețurile alimentelor, tot mai mari Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%. "Preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - decembrie 2022) fata de precedentele 12 luni… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 35,1%, in luna noiembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie 2021, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica.”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie…

- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%”, indica INS.Conform INS, preturile de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32- in luna octombrie, de la 15,88- in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58-, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37-, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31-, conform datelor publicate vineri…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. Astfel, preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar…

- Rata anuala a inflației s-a mai temperat. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%,…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor…

- Rata anuala a inflatiei a coborat de la valoarea de 15,88% la 15,32% in luna octombrie, arata datele publicate vineri, 11 noiembrie, de Institutul Național de Statistica.In august, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a spus ca prognoza inflatiei pentru finalul acestui an este estimata la 13,9%, iar pentru…