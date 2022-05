Stiri pe aceeasi tema

- Induram cele mai mari scumpiri, insa inflația va continua sa creasca. Deja toate produsele ne costa cu zece la suta mai mult fața de anul trecut, iar BNR estimeaza ca prețurile vor exploda la jumatatea anului. Razboiul de la granița, criza energetica, majorarea prețurilor la carburanți sunt principalii…

- Adrian Caciu a dat asigurari ca el va ține inflația sub 10%, in ciuda avertismentelor BNR și a tuturor specialiștilor. Florin Cițu a fost primul politician care a spus ca inflația va ajunge sa fie afișata cu doua cifre, adica peste 10%, in timp ce urmașul sau de la Finanțe se bate cu pumnul in piept…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a fost de 4,581 miliarde de euro, in primele doua luni din acest an, mai mare cu 1,504 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. In luna…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al Institutului Național…

- Pensia medie lunara in Romania, in anul 2021, a fost de numai 1.666 de lei, in timp ce numarul pensionarilor a scazut cu cateva zeci de mii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca numarul mediu de…

- Inflatia crește in ritm alarmant. 8,5% in februarie. Unde sunt cele mai mari scumpiri. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2022 a crescut la 8,5%, comparativ cu luna februarie 2021, de la 8,35% in ianuarie, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Președintele PNL, Florin Citu a postat duminica, 13 februarie, un mesaj pe Instagram, in care a prezentat solutii pentru ca romanii sa aiba „mai mulți bani in buzunare”.„Solutii: 1. Reducerea contributiilor - mai multi bani in buzunarele romanilor. 2. Reducerea TVA - tempereaza inflatia”, a scris Florin…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea fi nevoita sa majoreze dobanzile in acest an, daca inflatia ridicata se va dovedi mai persistenta decat se preconiza, a declarat miercuri noul presedinte al Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.…