Infirmiere din Vaslui îmbrăcate în uniformă de polițist la o petrecere. VIDEO Doua infirmiere din Vaslui s-au imbracat in uniforma de polițist la o petrecere. Ajunse virale pe rețelele de socializare, oamenii legii s-au sesizat, deoarece nu sunt angajate ale instituției. Se pare ca cele doua femei sunt angajate la Spitalul Județean de Urgența și se aflau impreuna cu mai mulți colegi la nunta de argint a unor prieteni. Evenimentul a avut loc sambata seara, iar costumația a fost folosita pentru dansul gainii, obicei cunoscut in Moldova la nunți. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru uzurparea de calitați oficiale. Nu se știe de unde provin uniformele, dar au fost… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

