Infirmieră din Paris, bătută crunt după ce le-a cerut unor adolescenți în autobuz să poarte mască Incidentul s-a produs intr-o suburbie pariziana ziua in amiaza mare. Trei baieti de 16 ani au lovit-o cu bestialitate pe femeie, cu pumnii si picioarele, pana au lasat aproape inconstienta. Doi dintre ei au fost retinuti, iar al treilea a reusit sa fuga. Cu o saptamana in urma, un barbat a fost batut intr-o spalatorie din acelasi motiv, iar luna trecuta un sofer de autobuz a fost omorat de cativa pasageri carora le ceruse sa-si acopere nasul si (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

