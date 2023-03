Înfiorător! Și-a ucis fratele în urma unor neînţelegeri legate de o moştenire De la vorbe și cearta s-a ajuns la un deznodamant groaznic. O disputa intre frați s-a incheiat infiorator – unul dintre frați a murit, iar celalalt a ajuns in arest. Un episod șocant s-a soldat cu decesul unui barbat in varsta de 39 de ani. Cel acuzat ca i-ar fi cauzat moartea e chiar fratele […] The post Infiorator! Și-a ucis fratele in urma unor neintelegeri legate de o mostenire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

