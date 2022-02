Înfiorător! Rușii au trecut cu blindatul peste o mașină civilă! VIDEO Trupe rusești au intrat vineri in capitala Ucrainei, inaintand pe strazile și bulevardele dintr-un cartier din zona de nord a Kievului. Imagini postate pe Twitter arata un moment dramatic. Pe unul din bulevarde, un blindat rusesc iși schimba direcția de mers și intra dinadins intr-o mașina de pe strada. Dupa impact, blindatul rusesc urca practic cu șenilele peste mașina. Ulterior, pe rețelele sociale au aparut alte imagini care arata cum mai multe persoane se chinuie sa scoata din fiarele contorsionate barbatul in varsta ramas blocat in mașina. Barbatul ar fi supraviețuit, deși informația nu a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

