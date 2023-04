Stiri pe aceeasi tema

- O acrobata din China a murit in timpul unui spectacol. Femeia a cazut in gol de la inalțime, dupa ce partenerul sau de scena nu a mai reușit sa o prinda. Imaginile infioratoare ale ultimelor sale clipe de viața au fost distribuite pe rețelele de socializare.

- Imaginile distribuite pe scara larga pe internet o arata pe gimnasta cazand pe o scena dura, dupa ce un exercițiu a mers prost cu partenerul ei de acrobație, care este și soțul ei, potrivit bbc.com. Sun a cazut de la o inalțime semnificativa dupa ce acesta nu a reușit sa o prinda cu picioarele in timpul…

- Momente de groaza in China! O gimnasta a murit, in timpul unui spectacol de trapez, sub ochii ingroziți ai publicului. Imaginile infioratoare ale ultimelor sale clipe de viața au fost distribuite pe rețelele de socializare.

- O acrobata chineza a murit in timpul unui spectacol, sambata. Partenerul ei de trapez – și soțul ei – nu a reușit sa o prinda, iar femeia a cazut de la inalțime, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Acrobata, cunpscuta ca Sun, performa la trapez alaturi de soțul ei in orașul Suzhou din provincia chineza…

- O acrobata din China a murit in timpul unui spectacol dupa ce a a cazut de la mare inalțime in timp ce facea un exercițiu de rutina, potrivit BBC, conform Mediafax.Femeia, supranumita Sun, a cazut in timpul unui exercițiu la trapez. Spectacolul a avut loc in weekend, in orașul Suzhou din provincia…

- Momente șocante la Liceul Sportiv din Focșani. Antrenorul unei echipe de baschet s-a prabușit pe marginea terenului chiar in momentul in care echipa pe care o pregatea susținea un meci intr-o competitie finala.

- Un elev a avut parte de un sfarșit tragic. Tanarul a murit dupa ce a facut infarct in timpul unui examen de Bacalaureat, in Franța. Colegii lui sunt șocați, iar proba s-a anulat. Medicii nu au putut face nimic pentru a-l salva, in ciuda eforturilor.

- Ceremonia de deschidere a capitalei culturale a Europei de la Timișoara a fost marcata de un moment jenant, vineri – a cazut curentul la puțin timp dupa ce oficialii și-au incheiat discursurile oficiale, scrie Opinia Timișoarei. Momentul a fost cu atat mai amuzant cu cat sloganul TM2023 este „Lumineaza…