- Cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova au primit recomandarea de a nu mai lucra in clinicile private in perioada pandemiei de coronavirus. Conducerea unitații medicale a emis un act in acest sens. Managerul interimar Teodor Sas explica de ce s-a luat aceasta decizie. „In urma…

- Coronavirusul continua sa faca din ce in ce mai multe victime, in intreaga lume. Mai multe vedete, atat de la noi, cat și de peste Ocean și-au exprimat solidaritatea prin diferite gesturi de caritate. Pentru a ajuta cadrele medicale, Elton John va concerta chiar in propria casa.

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…

- Un soț și o soție din Italia, care s-au iubit timp de 60 de ani, au fost uciși de coronavirus, in aceeași zi, marți, la o diferența de mai puțin de doua ore unul fața de altul. Fiul lor a transmis un mesaj tulburator, pe internet, scrie a1.ro .

- Un tata indoliat a povestit ce reacție sfașietoare a avut baiatul sau in varsta de 11 anii cand a aflat ca va muri de cancer, in aceeași zi in care a murit și mama lui, cu șase ani inainte.

- Lora trece prin cea mai grea perioada, dupa ce mama ei s-astins din viața in urma unor probleme grave de sanatate. Artista a postat pecontul de socializare un mesaj emoționant, in care le-a dat un sfat importantprietenilor virtauli. „Mic reminder: suna-ți parinții. Spune-le cat ii iubesti. ?❤”, a transmis…

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit duminica seara, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 7 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. David Beckham, fostul star al lui Manchester United și Real Madrid, a postat…

- Cadrele medicale nu mai motive de ingrijorare pentru ca Guvernul a renuntat la ideea de a le taia din drepturi in acest an. Medicii si asistentii isi vor primi salariile, tichetele de masa si vor fi platiti dublu pentru orele lucrate sambata, duminic...