- BMW a prezentat publicului aflat la Pebble Beach, California, noul Z4. Pentru moment, constructorul german ofera informații și fotografii referitoare la versiunea Z4 M40i First Edition, urmand ca detaliile complete sa fie publicate in 19 septembrie. La nivel estetic, noul model pregatit de constructorul…

- Infiniti continua seria teaserelor pentru viitorul sau prototip ce va fi prezentat in mai puțin de o saptamana. Dupa imaginile de acum cateva zile, constructorul ne ofera acum un nou teaser cu designul exterior al conceptului denumit Prototype 10, ce va fi dezvaluit pe 23 august. Proiectul Infiniti…

- In urma cu cateva zile, Infiniti a publicat o imagine teaser cu un viitor concept pe care il vom vedea in premiera in 23 august in cadrul Concursului de Eleganța de la Pebble Beach. Acum, producatorul japonez ofera teasere noi cu prototipul care anunța viitoarea direcție de design a modelelor electrificate…

- Escaladarea si prelungirea conflictelor comerciale este probabil in crestere, amenintand sa deraieze redresarea economiei si sa reduca perspectivele de crestere pe termen mediu, a avertizat luni Fondul Monetar International (FMI). Intr-un update la raportul sau bi-anual "World Economic Outlook",…

- Opel a dezvaluit in cadrul unei prezentari interne prima imagine a unui concept care va evidenția principalele linii de design ale viitoarelor modele. Fotografia a ajuns in cele din urma și pe internet.

- Manevrele militare dintre Statele Unite ale Americii (SUA) si Coreea de Sud, precum si prezenta de trupe americane pe teritoriul sud-coreean au un rol vital pentru securitatea regionala, a declarat miercuri ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind…

- Cel de-al 44-lea summit al G7 (grupul principalelor sapte state industrializate - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si SUA) s-a incheiat sambata, in localitatea canadiana La Malbaie, cu un "acord de a fi in dezacord" intre Statele Unite si partenerii acestora, dar care cel…