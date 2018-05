Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe tari din Europa precum Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Islanda, Italia, Suedia si Elvetia exista o taxa care trebuie achitata catre Biserica. Sa luam ca exemplu Germania. Impozitul pentru biserica este o taxa voluntara platita de persoanele care se declara membri ai unei confesiuni…

- Grupul german continua investițiile și extinderea, prin deschiderea de noi magazine. Grupul german Schwarz, proprietarul lanţurilor de magazine Lidl şi Kaufland, vrea să ajungă anul acesta la vânzări de peste 100 de miliarde de euro (119,6 miliarde de dolari) şi să…

- Grupul german continua investițiile și extinderea, prin deschiderea de noi magazine. Grupul german Schwarz, proprietarul lanţurilor de magazine Lidl şi Kaufland, vrea să ajungă anul acesta la vânzări de peste 100 de miliarde de euro (119,6 miliarde de dolari) şi să…

- Operatorul telecom T-Mobile cumpara Sprint cu 26 de miliarde de dolari, intr-o tranzacție care va crea cel mai mare furnizor de telefonie mobila din SUA, potrivit Reuters . Deutsche Telekom, proprietarul T-Mobile, este prezent și in Romania. Deutsche Telekom, care controleaza T-Mobile, va controla noua…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de 10 miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai, potrivit CNBC, noteaza zf.ro

- The Walt Disney Company a anuntat marti "un plan de dezvoltare pe mai multi ani, in valoare de 2 miliarde de euro, pentru Disneyland Paris", un renumit parc de distractii amenajat de grupul american in Franta, in Regiunea Pariziana, care a fost inaugurat in 1992, informeaza AFP. "Acest…

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…