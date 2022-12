Stiri pe aceeasi tema

- Infineon este gata sa cheltuie cateva miliarde de euro pentru o tinta corecta de preluare, in timp ce cauta achizitii pentru a-si stimula cresterea, a declarat directorul general al companiei, Jochen Hanebeck, intr-un interviu, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Desi vor cheltui mai mult decat in acest an, va fi mai putin de jumatate din suma de 84 de miliarde de dolari pe care au cheltuit-o in 2013, cand preturile petrolului erau tranzactionate adesea la peste 100 de dolari pe baril, asa cum a fost anul acesta. Cele doua grupuri dispund de fonduri mari, datorita…

- Din bugetul total al UE pentru aceste doua tari, peste 5,6 miliarde euro vor fi dedicate indeplinirii obiectivelor de mediu si climatice si programelor ecologice, iar 436 milioane euro tinerilor fermieri, arata comunicatul de presa al Executivului european. Sprijinul pentru venit ocupa un loc important…

- „In temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciara, cheltuielile de personal si alte categorii de cheltuieli, intrinsec legate de cheltuielile de personal aferente instantelor judecatoresti, nu mai sunt in bugetul Ministerului Justitiei si sunt preluate la bugetul…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele noua luni din 2022, cu 32,6%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 5.523 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 5.523 de societati noi aveau un capital…

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…

- Numai in ultimele zile actiunile Alphabet, Microsoft si Meta au consemnat pierderi semnificative, ca urmare a rezultatelor financiare trimestriale dezamagitoare. Joi, titlurile Meta au scazut cu pana la 24% din cauza declinului raportat al veniturilor si profitului, pe fondul declinului cheltuielilor…

- ”Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor strain interesat de a dezvolta o afacere in tara noastra. Trendul crescator al investitiilor straine in Romania se reflecta in economie, iar acest fenomen este un rezultat al eforturilor ministerului pe care il conduc”,…