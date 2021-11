Stiri pe aceeasi tema

- J&J a afirmat in documentele depuse la Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) ca a ajuns la un acord de principiu in septembrie, pentru rezolvarea ”aproape in totalitate” a celor aproximativ 9.000 de procese legate de Risperdal. Compania a ajuns la un acord cu avocatii implicati in procese,…

- Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige si Kendrick Lamar vor canta pentru prima data impreuna pe aceeasi scena, in luna februarie, la show-ul din pauza Super Bowl, finala Ligii de Fotbal American. NFL (National Football League), Pepsi si Roc Nation au anuntat joi ca cele cinci staruri…

- Statele Unite iși cer scuze pentru atacul cu drona din Kabul (din 29 august) și ca vor invața lecția acestei „oribile greșeli”, a declarat secretarul apararii SUA Lloyd Austin intr-un comunicat , citat de agenția Tass. O ancheta asupra incidentului a concluzionat ca lovitura „a dus la moartea a 10…

- Tot mai multe studii arata ca doar daca cetațenii ii voi determina pe liderii de afaceri, la fel ca pe politicieni, sa acționeze, omenirea mai are o șansa. „Pandemia de COVID-19 ne-a reamintit cu fermitate ca un nivel de pregatire insuficient poate avea consecințe dezastruoase. Nu exista niciun vaccin…

- Francis Ford Coppola, 82 de ani, spera sa realizeze un proiect la care lucreaza de douazeci de ani, superproductia „Megalopolis”. Regizorul filmelor „Apocalypse Now” si trilogiei „Nasul”, cunoscut pentru proiectele iesite din comun, si-a vandut o parte din plantatia de vita de vie din comitatul Sonoma,…

- O comisie de eliberare conditionata din statul California a aprobat, vineri, eliberarea din inchisoare a lui Sirhan Sirhan, condamnat pentru asasinarea lui Robert F Kennedy, fratele mai mic al lui John Fitzgerald Kennedy, in timpul campaniei prezidentiale din 1968. Palestinianul Sirhan Sirhan a execurat…

- Cintareata pop Britney Spears este anchetata dupa ce o fosta angajata din personalul sau casnic a acuzat-o ca a lovit-o, au anuntat autoritatile din California, citeaza BBC. Angajata a facut acuzatia dupa o disputa care a avut loc luni in casa lui Spears. Biroul serifului din districtul Ventura a transmis…

- Toate cadrele didactice din California vor trebui sa fie vaccinate impotriva COVID-19 sau sa faca teste saptaminale, a anuntat miercuri guvernatorul acestui stat, unde numarul infectiilor este intr-o crestere accelerata, informeaza AFP. ''Pentru a oferi parintilor garantia sigurantei copiilor lor in…