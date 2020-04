Aniversarea unui secol de la infiintarea Companiei Franco-Romane de Navigatie Aeriana (CFRNA), prima companie internationala de transport aerian din Europa si din lume, a fost marcata, joi, la Aeroportul International Bucuresti Baneasa - "Aurel Vlaicu", printr-un eveniment in care a fost dezvelita o placa memoriala, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Placa a fost amplasata pe monumentul care marcheaza infiintarea acestei companii aeriene, inaugurat la Aeroportul Baneasa in anul 1923, la un an de la deschiderea liniei aeriene internationale Paris - Bucuresti - Constantinopole…