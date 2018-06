Infiintarea Fondului Suveran de Investitii, unda verde in Parlament. PNL sesizeaza CCR

Stiri pe aceeasi tema

- Later edit: Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe...

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat miercuri ca PNL va sesiza CCR cu privire la legea pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii. "PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei pe Legea prin care astazi PSD-ALDE au dat cea mai puternica lovitura economiei nationale romanesti,…

- Proiectul prevede clarificarea unor aspecte privind titularizarea cadrelor didactice, detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar, detasarea pentru ocuparea unor posturi didactice din unitati/institutii de invatamant, potrivit Agerpres. Potrivit unui…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor, prin care se propune ca persoanele condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani sa poata beneficia de executarea pedepsei la domiciliu…

- Proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate a trecut, miercuri, de Camera Deputatilor. Au fost 170 de voturi “pentru”, 81 “contra” si 6 abtineri pentru proiectul in cauza, pentru care Comisia juridica a Camerei a propus adoptarea. Initiativa prevedte…

- ♦ Plenul Senatului a aprobat miercuri infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dar nu este clar cate companii la care statul detine participatii vor face la final parte din acest fond si nici ce capital social va avea. Noua miliarde de lei (1,9 mld. euro)…

- Comisia economica si Comisia pentru buget-finante din Senat au adoptat propunerea legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, cu amendamente, in conformitate cu observațiile Eurostat, a precizat ministrul Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. In replica, Opoziția acuza…

- "In maxim 2-3 luni va fi aprobat si se va trece la implementarea propriu-zisa. Vor fi doua etape. In prima etapa, primul management va pune bazele fondului urmand, in cea de-a doua, dupa 6-12 luni, sa se selecteze un nou management care va realiza efectiv managementul fondului", a spus Mavrodin.Potrivit…