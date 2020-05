Stiri pe aceeasi tema

- Problema Casei de Cultura a Sindicatelor din Sfantu Gheorghe ce zace in nefolosința de peste 7 ani, degradandu-se de la o zi la alta, despre care presa covasneana a scris in repetate randuri, este adusa in atenția autoritaților locale dar și a guvernaților de la București, de senatorul PMP de Covasna,…

- Recent, la Editura Grai Romanesc a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei a aparut volumul Protopopul Pompiliu Dumbrava, ctitor al Catedralei Ortodoxe din Sfantu Gheorghe, de Ana Dumbrava, lucrare editata cu binecuvantarea PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, ediție ingrijita de Liviu Dumbrava…

- Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei a donat 10.000 de lei Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Sfantu Gheorghe, care trateaza pacienti diagnosticati cu COVID-19. Potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES, decizia a fost luata de Permanenta Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe…

- Testele pentru depistarea COVID-19 pot fi facute, incepand din aceasta saptamana, si in judetul Covasna, Ministerul Sanatatii avizand in acest scop un centru medical privat din municipiul Sfantu Gheorghe, care dispune de aparatura si personal specializat. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna,…

- In cadrul programului „Poarta de Soare” derulat de Fundatia Comunitara Covasna (HKA), astazi vor fi plantați un numar de 3500 puieți de arțar și stejar in zona Orko din Sfantu Gheorghe, dupa ce, in cursul saptamanii trecute au fost plantați 1500 de puieți in stațiunea Șugaș Bai. Președinta HKA,…

- In ultimii ani, distinsul om de cultura și spirit romanesc Catinca Agache din Iași, insoțindu-l pe profesorul, jurnalistul și poetul Ion Ciurea-Weidner din Covasna – Koln, a inceput o rodnica colaborare cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita…

- Testele efectuate de Institutul „Matei Bals” din Bucuresti releva ca pacientul internat zilele trecute la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa ce s-a intors din Italia, nu este infectat cu noul coronavirus. „Va informam ca in cazul pacientului din Sfantu Gheorghe, internat si izolat…

- Thomas Heise, Mariana Otero, Claire Simon, Abbas Fahdel si Sergei Loznitsa sunt cinci dintre cei mai importanti cineasti ai momentului ale caror productii vor rula in premiera nationala in cadrul celei de-a 13-a editii a One World Romania, care se va desfasura intre 20 si 29 martie in Bucuresti,…