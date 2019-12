Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a anunțat ca se desparte de soțul sau, Marius Elisei . Cei doi au impreuna o fetița, pe nume Isabela, care va implini varsta de 6 ani in luna februarie a anului viitor. Oana Roman și Marius Elisei nu au depus inca actele de divorț, insa au luat decizia de a se separa pentru o perioada de…

- In urma cu cateva zile, Marius Elisei a postat pe una dintre rețelele de socializare melodia de la Vama, "Perfect fara tine", scrie viva.ro. Totul s-a intamplat inainte ca Oana Roman sa anunțe ca nu mai formeaza un cuplu, iar mesajul transmis de soțul ei a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Nori negri s-au adunat din nou deasupra mariajului Oanei Roman cu Marius Elisei. Cei doi au mai trecut prin cateva episode tensionate si au fost la un pas de divort, dar cand toata lumea credea ca lucrurile s-au asezat, mai ales ca sotii s-au mutat intr-o casa noua si spatioasa, iata ca problemele in…

- In prag de sarbatori, Oana Roman a decis sa faca publica schimbareasurvenita pe plan personal, respectiv separarea de tatal fiicei sale, Marius Elisei. Mamavedetei, Mioara Roman, habar nu are de planurile lor.Oana Roman a vorbit public despre problemele din familia sa: "In aproape 7 ani de relație…

- Oana Roman nu mai este apropiata de tatal ei, așa cum era inurma cu mai mulți ani, insa cei doi pastreaza legatura și vorbesc destul de desla telefon. Vedeta recunoaște sincer ca și-ar fi dorit ca lucrurile sa steaaltfel. Atunci cind a fost intrebata de un fan, in ce relații maieste cu Petre Roman,…

- Corina Chiriac, viața ca un film. A fugit din țara inainte de ‘89, a crezut ca va da lovitura in SUA, a stat in Argentina, Germania și Italia. A trait o perioada cu 75 de dolari pe seara, ce reprezentau bani pe atunci, dar toate cu ce preț? Ce facea solista inainte de Revoluție? Corina […] The post…

- In perioada 1.I – 31.VIII.2019, productia industriala a inregistrat o scadere a volumului de activitate de 5,6 % comparativ cu aceeasi perioada din anul 2018, potrivit Directiei Judetene de Statistica Mehedinti.

- Parchetul ar fi aflat din presa despre decizia familiei Iorgulescu, așa ca a cerut toate documentele medicale ale lui Mario Iorgulescu. Potrivit reprezentanților Spitalului Elias, medicii din Romania nu au fost de acord cu transferul, dar parinții au considerat ca are mai multe șanse sa-și revina…